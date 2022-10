Carme Llasat: "No és acostumar-nos a més calor, ens hem d'adaptar"

Aquest 24 d'octubre és el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. L'experta Carme Llasat destaca que la qüestió no és només acostumar-se, sinó adaptar-se a la nova realitat climàtica i aprendre-hi a conviure, amb estius més llargs i calurosos. La catedràtica de Física Atmosfèrica de la UB destaca que "el repte de l'aigua és el més gran" i que hi haurà restriccions en un futur, per bé que Barcelona és "l'últim reducte". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, crida a canviar el model occidental de cada vegada consumir més. Recorda que el canvi climàtic "és una tasca on estem tots i totes cridats a actuar". I critica els atacs a obres d'art per part d'activistes climàtics: "El canvi climàtic requereix respecte. No són un bon exemple".