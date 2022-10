La Casa de la Radio, medio siglo al servicio del oyente

La directora de Radio 1 Elena Gómez inaugura este programa especial de A media mañana asegurando que la cultura es un elemento sustancial de la programación del día a día en Radio Nacional. “La radio es cultura y nosotros apostamos por todo lo que es cultura. La música, la literatura, el cine, el arte. Y, sobre todo también nos gusta mucho tocar un poco esa parte menos mainstream, la cultura más alternativa"-

Pepa Fernández es una de las voces que lleva acompañando a los oyentes durante casi 30 años. Con su carisma se ha ganado el cariño del público y con gran labor periodística ha sido reconocida con numerosos galardones. Después de tantos años de recorrido, Pepa ha acumulado muchos recuerdos. ¿Cuál es su favorito? “Ha habido buenas etapas, malas etapas, etapas peores y etapas mejores. La de Juan Ramón y Toni la recuerdo como la mejor etapa de mi vida en esta casa. Sin duda fue una etapa feliz. Teníamos muchísimos oyentes y a menudo echo de menos esa etapa”.

Él es un periodista radiofónico de cuna. Condujo un programa con 570.000 oyentes y se fue con un programa con 1.570.000 oyentes. Su nombre Juan Ramón Lucas. El periodista recuerda su esta etapa de su vida al frente de En días como hoy. “Hacíamos una radio de servicio. Ese era el concepto con el que trabajábamos todos los días”.

En sótano de la casa de radio alberga el mayor tesoro de Radio Nacional. 8000 metros lineales de estanterías conservan la memoria sonora de este país a través de documentos sonoros y soportes. Es incalculable el valor histórico y el legado que se atesora en el depósito del Archivo Sonoro de Radio Nacional, puesto que “todos los soportes que hay aquí equivaldrían a 60 años de escucha ininterrumpida de radio” donde no solo se guarda lo que ha producido Radio Nacional sino que se ha adquirido material adiccional. "A veces ha llegado por intercambio prácticamente todo el sonido que se ha sido capaz de reproducir desde el momento en el que se empezó a grabar el sonido. Estamos hablando del siglo 19", relataba Mónica Pérez, subdirectora del Fondo Documental de Radio Nacional.

Radio 3 es pasado, presente y futuro de esta casa con un público fiel que nunca le ha abandonado desde los años 80. Sin embargo, la emisora tiene que estar en la punta de lanza de la música nueva cada año para atraer al público joven. ¿Cómo se compagina eso? Su director Tomás Fernando Flores no da la clave. “Radio 3 es una anomalía en la radiodifusión mundiales. Suena muy pedante decirlo de esas maneras, pero lo cierto es que esa combinación que tenemos en nuestra programación de programas estrictamente culturales y musicales y de esa música especializada que compartimos con nuestros oyentes, nos permite presumir de algo insólito”.

Su hermana, Radio Clásica, es una emisora “cercana” que intenta “acercar mucho más la música al común de los mortales” e intenta “eliminar cualquier viso de elitismo que pudiéramos tener en el pasado” para acercar la música clásica al oyente.

En esta fiesta, la música tenía que estar presente y la banda de pop Las Ginebras han sido las encargadas de dar la ‘nota’. El grupo ha presentado sus nuevos temas "Ansiedad" y "Alex Turner", dos adelantos de su próximo disco, con unas letras donde el humor y el rollo están presenten. Aunque no han podido desvelar mucho de este nuevo álbum, han querido resumir el concepto del cd en estas tres palabras: “Mucha salud mental, mucha rabia y mucha fiesta”.

El pasado 15 de marzo, Radio Exterior cumplía 80 años. Unos años en los que ha ejercido un gran papel divulgando y “ofreciendo esa realidad española a todo el mundo”. La emisora emite ocho horas diarias todos los días en onda corta, las 24 a través de internet, satélite, aplicaciones móviles, tabletas, altavoces, inteligente siendo el altavoz de la gente del mar. ¿Cuál es el fin de la emisora? “el sentido que tiene en este momento el radio exterior de España es hacia esas personas que sólo pueden escuchar y saber de la realidad española a través de la onda corta".

La radio no es nada sin sus corresponsales, aquellos profesionales que siempre están fuera de los estudios y que se encargan de hacernos llegar toda la información del extranjero. Grandes profesionales hacen su labor fuera de nuestras fronteras como Magín Revillo y Fran Sevilla.

Nieves Herrero y Andrés Aberasturi dos de las grandes figuras de Radio Nacional no han querido perderse esta fiesta de celebración del 50 aniversario de la Casa de la Radio. La periodista relata las épocas convulsas que le tocó vivir y como su vida cambió mucho. Sin embargo, no todo son malos momentos en esta casa encontró su amor y narró hechos históricos como la boda de los reyes. “En la radio creas un vínculo donde te sientes más libre”, estas son las palabras de Aberasturi. El periodista estuvo al frente de dos programas de esta casa La leyenda continúa y El último gato donde ha creado infinidad de recuerdos y anécdotas, como la que le ocurrió con Santiago Carrillo. “Santiago me pedía cigarrillos para volver a casa”. El político había dejado de fumar, pero tras sus intervenciones en los micrófonos de Radio Nacional siempre le pedía el favor al periodista.

La radio es “el medio más directo y rápido” para enterarse de cualquier suceso de última hora. Bien es cierto que, con las redes sociales, cualquier usuario se entera en décimas de segundo de cualquier suceso que pase en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, lo que caracteriza a Radio 5 es la pasión con la que cuenta las cosas. “Esa manera de contarlo no te lo ofrece ni un medio ni una alerta en redes sociales”, aseguraba el director de Radio 5 Óscar Torres.