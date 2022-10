Llego con tres heridas es un libro que nace con la necesidad de comprender el origen “de lo que viene antes”. También viene al mundo para entender el significado de la muerte en la sociedad y cómo podemos coexistir con ella de una manera “que no nos paralice y que pueda convivir de una forma más presente”.

Violeta Gil presenta estas tres heridas en su primera novela que narra la historia de una hija que se despide de un padre que apenas conoció, cuya historia se le oculta. Su progenitor se ha suicidado y su primogénita “intenta comprender porque puede que el suicidio tenga que ver con el amor”.

Una novela con tintes biográficos

En palabras de la autora, el libro “trata de un dolor personal muy grande con el que he convivido mucho en los últimos años. Especialmente a partir del momento en el que descubro que la muerte no ha sido como se me había relatado, sino que se trataba de un suicidio”. Todo sucedió cuando Violeta Gil tenía tres meses, por lo que no lo “vivió en persona”. Como consecuencia comienza a recorrer un “camino de investigación” para tratar de comprender la figura de su padre y de todas las personas que están a su alrededor.

“Es cierto que ese momento, esa decisión tan grave y tan irreversible tiene mucho que ver con el amor que en él convivía. Hacia la pareja y hacia lo que estaba fuera de la pareja y que seguramente en aquel momento le generó una duda inquebrantable que le impedía seguir adelante”.