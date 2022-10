Receta de níspero y letxes

Para las yubas:

250 g de leche

10 g de leche en polvo

15 g de azúcar

Para el bizcocho de avellanas

70 g de praliné de avellanas

45 g de azúcar

70 g de claras

40 g de yemas

35 g de manzana cocida

20 g de harina de arroz

10 g de almidón de maíz

Para la crema de miel:

250 g de leche

100 g de nata

2,2 g de hojas de gelatina

20 g de azúcar

35 g de miel de montaña alavesa

Cs de canela

Para el sorbete de níspero:

350 g de puré de níspero

150 g de agua

50 g de prosorbet

75 g de azúcar

10 g de dextrosa

Para el queso viejo de oveja latxa:

Cs de queso viejo de oveja latxa

Para las yubas: Mezclamos todos los ingredientes y, en baño María, calentamos hasta que alcance los 70º C. Bajamos la temperatura y esperamos a que se forme una piel delgada. Las sacamos con cuidado y las deshidratamos a 55º C durante 20 minutos. Reservamos hasta su uso. Para el bizcocho de avellanas: Pelamos, cortamos y descorazonamos las manzanas. Las cocemos en un táper tapado con film en el microondas hasta que estén tiernas. Las trituramos hasta conseguir una crema fina. Una vez frías, las mezclamos con el resto de ingredientes y procesamos con la túrmix durante 3 minutos. Colamos y ponemos en un sifón. Añadimos una carga. Rellenamos 1/$ del vaso apto para microondas y cocemos a máxima potencia durante 45 segundos. Las colocamos boca abajo, sobre una rejilla, hasta que se enfríen. Para la crema de miel: Mezclamos la nata con la leche, el azúcar y la miel. Calentamos hasta alcanzar los 80º C y añadimos las hojas de gelatina previamente hidratadas. Enfriamos. Montamos hasta obtener una crema suave. Reservamos en manga hasta el momento del emplatado. Para el sorbete de níspero: Mezclamos los ingredientes sólidos por una parte y los líquidos por otra. Juntamos y trituramos con un túrmix hasta que la mezcla esté homogénea. Enfriamos con nitro. Para el acabado y la presentación: Colocamos en el centro del plato 3 trozos de bizcocho, una bola de sorbete de níspero y lo cubrimos con la crema de miel. Encima ponemos las yubas y, con el soplete, les damos un poco para que cojan algo de color. Sobre ellas, rallamos el queso.