Receta de patata rota y trufada

Para el aceite de trufa:

500 g de aceite 0,4

100 g de peladura de trufa

Para las pieles de patata:

4 patatas de tamaño de un puño

200 g de AOVE

Cs de sal

Cs de pimienta

Para el puré de patata trufada:

1 kg de patata

250 g de aceite de trufa

Cs de sal

10 g de ralladura de trufa

Para el huevo de marraduna:

1 huevo

Otros:

10 hojas de sal maldón

Para el aceite de trufa: Limpiamos la trufa con cuidado con un cepillo de dientes. Es importante que no tengan tierra. Vamos quitando la piel a las trufas para hacer el aceite de trufa. Mezclamos las pieles con el aceite de girasol y cocinamos a 50º C. Abatimos y reservamos. Para las pieles crujientes: Envolvemos las patatas en papel film. Cocemos las patatas en el microondas de tres en tres durante 1 minuto. Les damos la vuelta y las cocemos otro minuto más. Retiramos el film y cortamos una base por la parte más ancha de la patata. Con un sacabolas, vamos sacando la parte interior de la patata. Calentamos el aceite a 120º C y metemos las pieles a confitar. Las vamos hundiendo poco a poco hasta que los bordes estén crujientes y dejen de burbujear. En ese momento, les damos la vuelta para acabar de confitar la parte superior. Cuando dejen de burbujear, las retiramos con cuidado con papel secante y las salamos. Para el puré de patata trufado: Cocemos las patatas con piel con cuidado de que no se rompa. Las pelamos y las pasamos por el pasapuré. Con la ayuda de una varilla, mezclamos todos los ingredientes. Rallamos un poco de trufa. Reservamos. Para la yema de huevo de codorniz: Sacamos las yemas del huevo en un bol. Las reservamos para la hora del pase. Para el acabado y presentación: En el medio del plato, colocamos la patata con la ayuda de una cuchara. Hacemos un agujero para meter la yema del huevo. Con un laminador de trufa, rallamos un poco encima de la yema. La ponemos al punto de sal. Volvemos a taparla con parte de la piel de la patata para que no se vea el huevo. En la mesa, el comensal debe romperlo.