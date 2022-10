Receta de trampantojo de piña

Para el bizcocho babá:

115 g de harina fuerte

35 g de mantequilla

6 g de levadura

5 g de azúcar

2 g de sal

135 g de huevo

Para el baño de albahaca:

300 g de agua

90 g de azúcar

40 g de dextrosa

50 g de albahaca

40 g de zumo de lima

32 g de zumo de naranja

0,7 g de xantana

75 g de ginebra

Para la mousse de lima y chocolate blanco:

225 g de zumo de lima

8 hojas de gelatina

285 g de chocolate blanco

0,5 g de xantana

Piel de una lima

110 g de clara

100 g de dextrosa

190 g de nata

Para la compota de piña, mango y jengibre:

47 de puré de mango

32 g de puré de la pasión

50 g de azúcar

2,5 g de pectina

75 g de piña en dados

70 g de mango en dados

Una hoja y media de gelatina

15 g de jengibre

Para las hojas de piña:

125 g de fondant verde

0,4 g de CMS

Para el glaseado amarillo/naranja:

150 g de agua

125 g de azúcar

175 g de glucosa

200 g de leche condensada

5 hojas de gelatina

210 g de chocolate blanco

Cs de colorante amarillo y naranja

Para el bizcocho babá: Mezclamos la harina con la mantequilla, la levadura, el azúcar y la sal. Añadimos el huevo poco a poco a la mezcla anterior. Amasamos todos los ingredientes hasta que la masa resulte elástica y algo líquida. Dejamos reposar 10 minutos y rellenamos los moldes hasta la mitad. Esperamos a que fermenten un poco y cocemos a 180º C durante unos 8 minutos. Reservamos. Para el baño de albahaca: Calentamos el agua con los azúcares. Enfriamos hasta 10º C. Agregamos los zumos, la xantana, la ginebra y la albahaca. Trituramos con el túrmix. Ponemos al fuego y cocemos los babás en él. Hasta que estén bien emborrachados. Para la mousse de lima y chocolate blanco: Calentamos la mitad del zumo de lima a 60º C y fundimos las hojas de gelatina previamente hidratadas. Mezclamos con el resto del zumo, agregamos la xantana y trabajamos en la túrmix. Añadimos esta mezcla al chocolate blanco semifundido. Emulsionamos bien y enfriamos a 26º C. Aparte, calentamos las claras junto con el azúcar a 60º C y montamos a velocidad rápida en la batidora. Esperamos a que el merengue descienda a unos 30º C y agregamos la primera mezcla poco a poco. Semi montamos la nata y la añadimos al preparado anterior. Reservamos en frío. Para la compota de piña, mango y jengibre: Mezclamos la pectina con el azúcar y añadimos el puré. Agregamos los dados de piña y mango y llevamos a ebullición. Cocemos durante un minuto aproximadamente. Añadimos la gelatina previamente hidratada, el zumo de jengibre y mezclamos. Dosificamos en los moldes de huevo con el babá bañado. Congelamos. Para las hojas de piña: Mezclamos ambos ingredientes. Estiramos. Cortamos y damos forma. Para el glaseado amarillo/naranja: Hervimos el agua con el azúcar y la glucosa. Agregamos la leche condensada y la gelatina previamente hidratada. Añadimos la mezcla sobre la cobertura semifundida. Emulsionamos y colamos. Enfriamos. Calentamos cuando bañemos la piña. Para el acabado y presentación: Con ayuda de la manga, escudillamos puntos de mousse de lima y chocolate blanco sobre el "huevo" congelado. Congelamos y bañamos con el glaseado caliente. Congelamos de nuevo rápidamente. Pistoleamos. Emplatamos y colocamos las hojas.