Pepe Ruiz Orland va treballar durant 31 anys a RTVE i sempre a esports. Havia estat jugador de waterpolo al seu club de tota la vida, l'Atlètic Barceloneta, on encara anava molt sovint i que l'ha acomiadat amb tristesa i molt de dolor per la seva sobtada mort, al cap de poc que li trobessin una greu malaltia. Tenia 71 anys.

Precisament per la seva experiència i coneixement del waterpolo i d'altres disciplines con la natació, es va convertir en la veu dels esports d'aigua a TVE durant més de 30 anys. Anteriorment havia estat redactor a les primera època del diari Sport i havia col·laborat amb RNE.

Present als grans esdeveniments esportius

Ruiz Orland va entrar a TVE l'any 1976, quan el estudis eren a Miramar. Va informar des de les instal·lacions de sis jocs olímpics d'estiu, des de Los Àngeles 84 fins a Atenes 2004, i jocs dos d'hivern. A més, va presentar diversos programes, tant en català com en castellà, com Estadio 2. També va ser cap d'esports dels informatius en català de TVE Catalunya a Sant Cugat del Vallès.

Entre les gran fites que Pepe Ruiz Orland va explicar en directe a les retransmissions esportives, 'or de nadador Martín López Zubero a Barcelona 92 i l'or del l'equip de waterpolo a Atlanta 96. A la ciutat nord-americana va entrevistar el president del comité organitzador dels jocs, que li va expressar el seu desig d'aconseguir una mascota tan exitosa com el Cobi.

Es clar que Pepe seguia molts altres esports, també per televisió. A l'informatiu Crònica participava als debats sobre la jornada de lliga.

Als anys 80 va presentar també diversos programes, com ara l'informatiu Miramar Esportiu.

Pepe Ruiz Orland ha estat un periodista atent a la informació del món dels esports d'aigua però també ha viscut moments incomparables com quan va entrevistar el futbolista Diego Armando Maradona durant el vol a l'avió que el duia per primer cop a Nàpols. La seva tasca al periodisme esportiu queda per sempre a la història de la televisió.