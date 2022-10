Del periodismo deportivo a triunfar delante de los fogones hay solo un paso, y si no que se lo digan a Juanma Castaño, ganador de MasterChef Celebrity 6, la primera victoria ex aequo de la historia del concurso. Siguiendo su ejemplo, otro periodista deportivo se apunta a la nueva edición y no, no hablamos de Manolo Lama (aunque la broma ya se la gastó el año pasado), sino de Nico Abad. ¿Se le dará tan bien como a su compañero? Su carrera frente a las cámaras es de sobra conocida por todos, aunque puede que ya no te acuerdes de uno de sus momentos más comentados en televisión: el corte que le dio el rey Juan Carlos I en pleno directo.

¿Qué hizo Nico Abad para molestar al rey emérito? Especializado en el mundo del motor, Nico Abad cubrió el Gran Premio de España de Motociclismo en 2015. Allí acudió el rey emérito, a quien el periodista quiso acercarse. Juan Carlos I saludó a Ángel Nieto, expiloto que estaba presente como comentarista, y comenzó a hablar con él. Nico Abad trató de grabar la conversación entre ambos con su micrófono, un gesto que molestó al rey emérito. "¡Quita ese micrófono de ahí!", parece que le dijo entonces. Más tarde, eso sí, el periodista pudo volver a acercarse y hacerle una pregunta.

Nico Abad, de la televisión a Twitch Su afán innovador le ha llevado a dar el salto de la pantalla de televisión a las del ordenador, móviles… El periodista inició en 2021 una nueva etapa en su carrera. Aterrizó en Twitch, donde más de 23.000 personas siguen sus vídeos. Porque Twitch no es solo una plataforma para el gaming, el deporte también tiene su lugar. Nico Abad comenta la actualidad del mundo del motociclismo en su canal, donde también realiza entrevistas a otros periodistas. Entre ellos, el propio Juanma Castaño, a quien entrevistó en 2021. 02.45 min ¡La gran noche de Nico Abad!