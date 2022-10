"¿Hasta cuándo este extraño matriomonio estará unido?", se escucha decir a una voz en off. "Qué pregunta tan absurda", responde Coll. "¿Usted no sabe que el divorcio está prohibido?", remata Tip. No les faltaba razón, porque después de treinta años juntos, más que un dúo cómico, Tip y Coll se convirtieron en una pareja, con sus crisis y sus baches, sus desacuerdos y sus reconciliaciones. Sin embargo, una última mala racha acabó con su "matrimonio". ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados?

La principal razón que les abocó a la ruptura fue su ideología. Sus diferencias en este ámbito fueron desgastando su relación, hasta provocar el fin de Tip y Coll. Aquellos roces fueron un motivo más, pero no el único. Martes y Trece llegó pisando fuerte con otro tipo de humor más alocado y el público recibió al dúo cómico con los brazos abiertos. No se cortaban un pelo, imitaban a personajes famosos y se metían con ellos. Por otro lado, ese público que se reía de los chistes de Martes y Trece, se empezó a cansar de las bromas de Tip y Coll, que seguían con el mismo discurso que cuando empezaron.

Su mentalidad más antigua que la del resto de nuevos cómicos tampoco ayuda. "Ya no son los que eran. Se durmieron en los laureles de su propio éxito", asegura en el documental de Imprescindibles Pilar Blanco, autora del libro Tip, poeta del ingenio. Una evidencia de que su final estaba a punto de suceder, fue cuando Luis del Olmo los contrata en El Estado de la Nación, espacio radiofónico emitido desde la década de 1980 dentro del programa Protagonistas, pero lo hace por separado.

"Habría algún desgaste, profesional, personal o las dos cosas. Llegó un momento que se llegaron a distanciar, pero estoy segura de que se quisieron siempre", asegura Marta Coll, hija del cómico. Según la viuda de José Luis Coll, Clotilde Rodríguez, asegura en Impescindibles que otro de los motivos que llevaron al abismo a la pareja humorística fue la desgana de Tip: "No tenía hijos, José Luis tiraba de él. Estaba cansado, no quería seguir trabajando".

Cansado de los viajes de trabajo, Luis Sánchez Polack le confiesa a su compañero su hartazco y su intención de no continuar en el dúo, algo que Coll no se tomó nada bien, ya que aquello le llevaría a perder mucho dinero. Entonces, Tip saca el talonario y le ofrece una suma para compensarlo. Coll acepta y este fue el principio del fin.