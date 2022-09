“No vivimos en la época de las fake news y la posverdad. Esto ha sido desde el comienzo de la historia de la humanidad”, ha señalado la periodista Marta Fernández, autora de La mentira. Historias de impostores y engañados, en Las tardes de RNE en una entrevista con Carles Mesa.

Ha definido la mentira que las personas nos hacemos a nosotros mismos como “peor y sobre todo más cotidiana”. Ha puesto como ejemplo que cuando nos levantamos por la mañana, dices “venga, no es tan temprano, he dormido”. Esto es “mentira total”.

“Se ha descubierto que nosotros somos mucho más sofisticados, no solo porque seamos capaces de mentir a los demás, sino porque nos mentimos a nosotros mismos. Precisamente porque nos mentimos a nosotros mismos, somos tan buenos mentirosos con los demás. Sé que muchas veces eso de mentirse a uno mismo puede parecer un horror, pero es totalmente necesaria para la supervivencia. La mentira a uno mismo es la base de la esperanza”.

“A veces los crédulos nos creemos tantas cosas. Vamos manteniéndolo hasta el final, para que no se descubra que somos unos pardillos y que hemos caído o porque no se descubra que teníamos un interés por creer en esa mentira”, ha reconocido en la entrevista.

Que no nos descubran

Ha señalado que la mentira es el arma más poderosa en una guerra. “Las armas se pueden modernizar mucho, pero el arma que sigue teniendo más impacto es el arma de la mentira, el arma de la propaganda. Y no solo el arma de la propaganda hacia fuera, sino el arma de la mentira hacia los que están dentro, inmersos en la guerra, a los que les dices 'las tropas están bien, estamos ganando'”.

Quién miente mejor

“Las mujeres mienten mejor”, ha explicado la periodista de por qué recoge en el libro menos que los hombres. “Si no están aquí es porque no las hemos pillado. Los más grandes suelen ser hombres. Eso quiere decir que su mentira no es tan buena porque al final están en este libro, es decir, han sido desenmascarados”.