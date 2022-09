Carla Quílez, premi a la millor interpretació protagonista

L'actriu debutant Carla Quílez s'ha erigit amb la Conxa de Plata 'ex aequo' a la millor interpretació protagonista pel seu paper de mare adolescent a 'La maternal', el segon llargmetratge de Pilar Palomero. Esperonada per les credencials de la seva exitosa òpera prima, 'Las niñas', la directora ha culminat amb premi el seu pas pel Festival de Sant Sebastià.

La pel·lícula és un clam per trencar els prejudicis sobre la maternitat adolescent a partir del procés personal de la Carla, una adolescent de 14 anys embarassada. Quílez ha compartit el guardó amb Paul Kircher pel paper al film 'Le Lycéen'. És el segon any que la Conxa de Plata a millor interpretació no distingeix per gènere.

Un èxit inesperat La falta de referents, la vulnerabilitat de determinats col·lectius i el pes de l'herència generacional conformen 'La maternal', una cinta protagonitzada per Ángela Cervantes i un elenc de mares adolescents que s'interpreten a sí mateixes. La idea va néixer quan Palomero va conèixer de primera mà un centre per a menors embarassades i va sentir que volia transmetre les emocions que va sentir en escoltar-les i conèixer les seves vivències. Per fer-ho possible, la directora va treballar molt amb el guió però en el rodatge va deixar a les actrius actuar "des de la llibertat", tenint molt present que, per a moltes, era la primera experiència davant d'una càmera. En recollir el guardó durant la gala de cloenda del festival, Carla Quílez ha dedicat el premi a les mares adolescents que l'han acompanyat a la gran pantalla, "guerreres i lluitadores" ha precisat, i a la seva mare. Alhora, ha posat en valor la importància de parlar de la maternitat adolescent, un tema del qual "se'n parla poc".

