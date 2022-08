Comença el congrés de cardiologia més important del món

Barcelona acull fins dilluns vinent el Congrés de la Societat Europea de Cardiologia (SEC), el més important del món de l'especialitat. Es considera la major trobada sobre medicina cardiovascular del món, i aplega investigadors i especialistes de 161 països per debatre i compartir els darrers avenços científics en aquest camp.

La SEC, que organitza anualment aquest congrés en una ciutat europea, ha tornat a triar el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona per a la cita d’enguany. Durant quatre dies es fan prop de 950 sessions científiques i empresarials, a les quals participen uns 3.800 ponents internacionals, entre ells 734 d'espanyols.

Novetats mèdiques

El programa aborda més de 400 temes, des de la medicina cardiovascular general fins a totes les subespecialitats, posant, en aquesta edició, un focus especial en el diagnòstic per imatge com a base de la presa de les decisions clíniques.

Així mateix, destaca la presentació dels resultats de 36 assajos clínics sobre prevenció, insuficiència cardíaca, malaltia coronària, cures cardíaques agudes i arrítmies.

00.57 min Les últimes novetats en medicina cardiovascular | CLARA CEBALLOS

En el marc de la cita es donen a conèixer estudis sobre l'ús de la intel·ligència artificial en l'atenció cardiovascular i sobre el tractament de pacients amb la covid, així com diverses guies de pràctica clínica per reduir els efectes secundaris cardíacs del tractament del càncer, la prevenció de la mort sobtada, la hipertensió pulmonar i les cures de pacients sotmesos a cirurgia no cardíaca.