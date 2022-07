Una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes d'Inspecció de Treball de Barcelona aquest dimarts al matí per protestar contra la "inacció" davant les morts per cop de calor. Convocats per la Confederació General del Treball, demanen a la Generalitat que exigeixi a les empreses mesures per protegir els treballadors davant les altes temperatures.

“�� La @CGTCatalunya es concentra a les portes d'Inspecció de Treball per reclamar mesures urgents contra les morts per cop de calor.



��️ "Accident laboral, terrorisme patronal" | @RTVECatalunya @Laura_Vdl



�� https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/t7kRyOEcFZ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 26, 2022

L'onada de calor ja ha acabat, però els termòmetres es mantindran alts durant tot l'estiu. I això preocupa als treballadors, perquè molts cops es veuen obligats a fer jornades laborals que posen en risc la seva salut. La CGT posa com a exemple la denúncia que va posar a l'empresa d'ambulàncies Falck, ja que els vehicles no disposaven d'aire condicionat i les temperatures interiors eren superiors als 40 graus.

Durant la protesta, han llençat ous a la façana de l'edifici d'Inspecció del Treball i han cridat, entre d'altres, "Accident laboral, terrorisme laboral".