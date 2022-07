Torna la calor extrema. Els termòmetres tornen a pujar en general, però més acusadament a l'extrem nord-est, Catalunya Central, Conca de Tremp i a Ponent. A l'Empordà, es podran sopar les màximes que poden arribar a sobrepassar aquest divendres els 40 graus. Preocupa l'entrada del vent de garbí, que és càlid, en un entorn molt sec.

Hi ha avisos activats a tot el territori pel risc extrem d'incendi. La jornada d'aquest divendres és especialment complicada a l'Empordà, on es registraran les temperatures més altes.

Hi ha restriccions activades a una trentena de comarques davant l'altíssim risc d'incendi arreu i que s'allargaran fins al pròxim dilluns. El departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya prorrogava aquest dijous i fins dilluns que ve a la nit les restriccions d'accés i d'activitats lúdiques i agrícoles pel risc d'incendi per l'onada de calor. A més, les mesures s'amplien ara a 357 els municipis que es troben en el nivell màxim de risc i el tancament afecta 11 massissos i espais naturals (dos més que fa una setmana).

La temperatura del mar molt elevada

A la costa també pateixen una fortíssima xafogor. No només la temperatura ambiental s'ha incrementat, la temperatura de l'aigua del mar té una tendència a l'alça. Com s'observa al gràfic, l'evolució de les temperatures mitjanes anuals és anar en augment. De fet, des del 2015 aquesta temperatura no baixa de 17,5 graus.

A falta de registres oficials dels últims dos anys, el 2014 i el 2020 es van enregistrar les temperatures mitjanes anuals més altes en superfície (0 metres) amb 17,9 graus.

grafic

Segons les dades de la temperatura que recull del Servei Meteorològic de Catalunya a l'Estartit, la temperatura de superfície està per sobre dels nivells predictius. D'aquesta manera, la temperatura a 0,5 metres està a 25,4 graus i mentre que la mitjana (1973 i 2017) va ser de 22,2. Per tant, l'aigua està 3,2 graus més calenta del que hauria de ser. A la costa Barcelonina, segons l'AEMET podria arribar als 27 graus, dissabte.