Les temperatures elevades han provocat que els accidents en l'entorn del treball hagin augmentat un 10%. Madrid registra ja dues morts per aquest motiu i un cas greu d'un operari municipal, també per cop de calor. Per evitar que continuï passant davant la previsió de temperatures elevades, els treballadors exigeixen al Govern mesures urgents perquè les empreses posin mitjans.