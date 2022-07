La cantant catalana Rosalía desferma l'eufòria dels més de 17.000 assistents que omplen el Palau Sant Jordi en el primer dels dos concerts programats a Barcelona. L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha presentat a la capital catalana els temes del seu darrer treball Motomami.

Amb un públic entregat, Rosalía ha aparegut entre sons de motors i ha fet embogir els assistents quan s'ha tret el casc que portava i ha ensenyat la cara per inaugurar amb magnificència el concert amb 'Saoko'.

Il·lusionada de "ser a casa"

Abans d'interpretar 'Dolerme', la cantant, nascuda a Sant Esteve Sesrovires, ha assegurat que cantar a Barcelona li resulta especial: "Em fa molta il·lusió ser a casa i cantar. Per a mi, qualsevol escenari és un lloc sagrat, però no sé per què aquest sempre em fa feliç. Moltes gràcies per omplir el Sant Jordi amb mi".

Vestida de vermell i amb cuir, amb una faldilla curta, jaqueta i botes altes de plataforma, amb els cabells recollits en dues llargues trenes i al costat de vuit ballarins, ha entonat 'Candy', 'Bizcochito', i ha continuat amb les melodies de bachata de 'La Fama', fruit de la col·laboració amb el canadenc The Weeknd, i ha arrencat els crits del públic quan, sense deixar de lluir amb estil, s'ha posat unes ulleres de sol abans d'entonar els primers versos.

També ha compartit nit amb els seus fans emblemes que la van catapultar a la fama amb el disc 'El mal querer'. A l'espectacle tampoc hi ha faltat 'Despechá', el gran 'hit' d'aquest estiu, del qual la cantant només n'ha publicat 35 segons. Aquest diumenge, Rosalía torna al Palau Sant Jordi novament amb les entrades exhaurides. Aquest dissabte i diumenge s'han viscut llargues cues dels fans per poder accedir els primers al recinte.