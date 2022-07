Montserrat Roig tenia 31 anys quan va publicar "Els catalans als camps nazis", el 1977. Un llibre valent i imprescindible que no estalvia detalls de la misèria i el patiment que tants van patir en aquelles presons a l'aire lliure on poc a poc anaven morint de fam, malties i esgotament.

Roig hi presenta una cinquantena de testimonis sobre la lluita heroica dels deportats republicans catalans per resistir la degradació i la barbàrie. El va acabar després de tres anys de d'investigació i pel seu contingut documental sobre la maldalt humana, no deixa pas indiferent.

'Resulta que gent que es diu com nosaltres, que parla com nosaltres, van passar el mateix que els de les pel·lícules que veiem de petits", va explicar a l'entrevista del programa que oferim. Va concloure que el feixisme ens pot tornar a colpir en qualsevol moment de la Història: 'no va ser nomes un fenòmen històric que es va acabar en un moment donat', i afegeix que se sent 'estafada' perquè la seva generació no coneixia el que els havia passat als lluitadors antifeixistes que van entrar a França l'any 1939 buscant refugi per l'avanç de les tropes franquistes.

Benet i Andreu i Abellò, figures clau per la investigació La idea de fer aquest estudi va ser de l'historiador Josep Benet, conscient de la falta de coneixement que es tenia a Catalunya d'aquells fets tan tràgics. Però Montserrat Roig li va dir que per fer aquesta investigació li calia viatjar, i que no tenia diners. Va ser Josep Andreu i Abelló, que havia estat diputat del Parlament de Catalunya durant la II República -i ho tornaria a ser el 1980, qui li va pagar les despeses. Andreu i Abelló havia fugit a l'exili amb Lluís Companys, el president de Catalunya a qui la Gestapo va detenir a França. El llibre va tenir un gran ressó i va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or, atorgat per la revista Serra d'Or, de l'Abadia de Montserrat. En castellà es va publicar l'any següent, el 1978, com 'Noche y niebla. Los catalanes en los campos nazis', en una versió reduïda que no estalviava pas episodis molt durs de llegir. Una nova edició en català d’aquesta obra cabdal de la nostra historia va corregir detalls de la llista de tots els catalans morts al camp de Mauthausen que Roig va aconseguir reunir. 'Els nostres deportats han viscut l’aspecte més sinistre d’aquest èxode que s’iniciava per a tants milers de catalans. Els més afortunats van poder fugir a Amèrica, altres restaren a França i visqueren de prop l’ocupació nazi; però ells van conèixer les zones més tèrboles del nazifeixisme alemany. Molts han mort al llarg d’aquest èxode, altres l’han sobreviscut convertits en una altra mena d’éssers, que res no tenen a veure amb els qui s’allistaven per lluitar contra les tropes franquistes; havien esdevingut unes altres persones', va escriure Montserrat Roig a les pàgines inicials del llibre.