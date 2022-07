Fortu abandona la música por los fogones

Sus platos acumulan más de 6 millones de likes en Instagram y en Tiktok ahora reflejan sus dotes culinarias en el libro Come ya ¡Cojones!. Un recetario muy particular y alejado al tradicional. Sus páginas están plagadas de humor, de intrahistorias, fotografías, amor y sobre todo mucho rock and roll. Fortu, el vocalista de la mítica banda de rock Obus, emprende una nueva aventura. Esta vez lejos de las guitarras, los bajos y las baterías y demostrando su faceta culinaria. No está solo, le acompañan las dos mujeres de su vida su pareja Yoli y su madre La Mari. Todos ellos han firmado este formulario tan peculiar.

Un libro que emergió a raíz del confinamiento “Teníamos mucho tiempo de hacer cosas y en vez de llorar por la situación, pues empezamos a reírnos”, afirma Fortu. El clan se encontraba viviendo bajo el mismo techo en Aguadulce y para ‘matar’ el tiempo, comenzaron a realizar pequeños videos en la cocina para redes. Empezó como una vía de escape, pero, poco a poco obtuvieron gran repercusión. Estos duelos gastronómicos que compartía con la audiencia ahora se ven reflejados en un libro del que se siente muy orgullosos. Sin embargo, en el momento que les hicieron la propuesta de hacer el escrito les entró ‘vértigo’ y las dudas invadieron a la familia. “Yo no lo veía. Porque digo, ¿cómo vamos a hacer un libro de recetas? ¿cómo se hace eso? Pero, luego al final lo hemos sacado adelante”, confesaba Yoli.

¿Quién es realmente el chef de la familia? La familia es amante de la gastronomía, su pasión por la comida traspasa la pantalla. “Tenemos buena boca todos. No le hacemos ascos a nada, todo nos gusta”, recalcaba La Mari. Y aunque el libro está escrito por los tres, todos han contando sus historias en esas recetas y han cocinado los tres. Uno de ellos es el jefe de cocina, el que planifica, organiza y supervisa la preparación y la forma de cocinar los alimentos, así como la confección de los platos. Y esa es Yoli.