En su día consiguieron reunir a casi seis millones de espectadores ante el televisor. Actualmente, la historia de sus personajes es seguida por miles de personas a la semana, convirtiéndola en una de las series más vistas de la plataforma. Se trata de los actores de Águila Roja. Han pasado seis años desde el comienzo de la última temporada de la serie, y este es el motivo por el que David Janer, Francis Lorenzo e Inma Cuesta se han vuelto a ver las caras en RTVE. ¡Te contamos lo que ha pasado en el esperado reencuentro de Águila Roja!

"Fue un rodaje complejo" Los tres actores se han abrazado virtualmente con todo el cariño que se guardan de esos 116 capítulos que grabaron con esmero. Un amor mezclado con los recuerdos de "las secuencias complicadas que tuvimos que hacer", cuenta Inma Cuesta: "yo me fisuré una costilla subiendo a un caballo". Y es que los tres del elenco están de acuerdo en que en Águila Roja "fue una serie donde aprendimos muchísimo", pero "yo le llegué a coger respeto a los caballos, porque teníamos escenas complejas donde se ponían nerviosos", dice Francis Lorenzo.

"Pensé que estaban locos" No olvidemos que esta serie que tanto nos gusta estaba ambientada en el siglo XVII, "cuando me lo dijeron, pensé que estaban locos, pero cuando me llegaron los primeros guiones, vi que era maravilloso", cuenta Francis Lorenzo. Unas tramas adictivas que se conseguían con un reparto brillante y "un producto muy trabajado para ofrecer un contenido de calidad". Cuando el rodaje llegó, se respiraban aires de inseguridad porque, como cuenta David Janer: "era una serie buena, pero arriesgada, y luego ya vimos que encantó",

Francis Lorenzo tiene la cazadora del Comisario Una de las mayores atracciones que tenía la serie eran, a parte de la historia, los decorados, que "muy realistas", pero también los trajes que llevaban los personajes, especialmente el del Águila Roja. Eso sí, David no pudo llevarse nada, y no tiene como recuerdo guardado en un armario katana del héroe. En cambio, Francis Lorenzo ha confesado que el último día de rodaje se fue a casa con la ropa puesta y aún conserva su cazadora de cuero de Comisario: "Me la pruebo para saber si he engoradado o no", cuenta en el vídeo.

"Hemos hecho cosas realmente brillantes" David, Inma y Francis no ha podido evitar emocionarse al volver a ver imágenes de la serie en el encuentro. "Había cosas de las que no me acordaba", ha dicho Inma Cuesta, mientras que Lorenzo ha destacado que había secuencias que "eran un regalo": "Hemos hecho cosas realmente brillantes". Además, se han impresionado al ver tan pequeños a Patrick Criado y Guillermo Campra: "Empezaron con 11 años".

David Janer tiene ganas de lucha David Janer ha confesado que sí era él quien luchaba como Águila Roja, aunque los movimientos más complicado como las volteretas era cosa de los especialistas. Aun así, se llevó algún golpe en alguna que otra lucha con Francis Lorenzo. Pero el actor protagonista cuenta que tiene ganas de seguir luchando y volver a interpretar al héroe de la villa cuando les preguntamos si harían un spin off con el hijo de Águila Roja. ¿Habrá una continuación de la serie? De momento, tendremos que conformarnos con este mini reencuentro.