Love of Lesbian torna a casa després de fer les Amèriques

Tothom que ha passat per algun concert de Love of Lesbian en guarda un record inesborrable, i el programa 'Punts de vista' presentat per Tània Sarrias vol escriure el punt i seguit a la seva temporada televisiva amb la música del grup català!

Són un dels grups més emblemàtics de l'indie nacional i la seva música va més enllà de les nostres fronteres. Tot just venen de fer una gira per Argentina, EUA i Mèxic, precisament en el país asteca van congregar a més de 30.000 persones en un dels seus concerts. Un èxit que no para de sumar fidels per tot el món i que aviat passarà per NY.

La música dels Love of Lesbian no només arriba països llatins, també els ha portat per Europa.

Però ara ens toca a nosaltres gaudir del seu talent i els podrem veure per tot el territori estatal durant els mesos d'estiu. Els festivals són el seu ecosistema natural i faran parada en els més destacats, com el FIB. I més a prop, els podrem veure el 22 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona

Al programa de RTVE catalunya han interpretat en exclusiva una versió acústica del seu tema 'El Mundo'