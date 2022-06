Tothom que ha passat per algun concert de Love of Lesbian en guarda un record inesborrable, i hem volgut escriure el punt i seguit a la temporada amb la música del grup català. Són una de les bandes més emblemàtiques de l'indie nacional i la seva música va més enllà de les nostres fronteres. Tot just venen de fer una gira per Argentina, EUA i Mèxic, precisament en el país asteca van congregar a més de 30.000 persones en un dels seus concerts. Un èxit que no para de sumar fidels per tot el món i que aviat passarà per NY.

La música dels Love of Lesbian no només arriba països llatins, també els ha portat per Europa.