Desde sus inicios en Un, dos, tres..., allá por 1993 y con apenas 17-18 años, Paula Vázquez no ha cesado de hacer formatos diferentes. De aquellos primeros pasos, recuerda que “Chicho era impresionante, lo hacía absolutamente todo: Dirigía, realizaba, escribía, supervisaba coreografías, creía tanto en el entretenimiento que te empapabas de su sabiduría”. Además, muestra su agradecimiento al programa por haber compartido sofá con Mayra Gómez Kemp, primera mujer que presentó un concurso televisivo, al dirigir Un, Dos, Tres… en TVE: “Hago como si fuera normal, pero estoy flipando”, asegura Paula, emocionada.

Años después llegaría el formato que le “cambió la vida”: La isla de los famosos y La selva de los famosos. Una experiencia de la que recuerda con especial cariño la parte de aventura y la relación con el equipo: “Éramos casi 100 personas y pasaban cosas mucho más interesantes en el equipo que entre los concursantes”. Pero también los problemas que tuvo con el vestuario, ya que le robaron la maleta y se vio obligada a tirar de la ropa de sus compañeras, para terminar saliendo constantemente en bikini después de un mes: “Si me llegan a proponer que saliera en bikini les habría dicho que ni de broma, que contratasen a una modelo”

Y es que, si Mayra Gómez Kemp rompió esquemas presentando Un, dos, tres… en los años 80, Paula Vázquez también tuvo que enfrentarse a ciertas barreras dos décadas después. Al tratarse de un formato presentado habitualmente por hombres, la producción no había contado con el presupuesto de vestuario, maquillaje y peluquería para una mujer presentadora, por lo que Paula recuerda que tuvo que arreglárselas y dedicarle gran cantidad de tiempo, para asombro de las tribus locales: “Los masáis flipaban cuando me peinaba y me maquillaba, porque en su tribu son ellos los que se maquillan, no las mujeres”.

A continuación puedes leer todas las preguntas y respuestas del test de la verdad

¿Alguna vez le has metido fichas a otro famoso por Instagram? Un poquito, sí, pero no tuve respuesta. Un saludo, tú que sabes que veo tus stories. Eva también, que envía fueguitos y gatos.

¿Te han tirado la caña por Instagram algún famoso? Sí, y algún desconocido también.

¿Te has arrepentido de alguno de los formatos que has presentado? No, la verdad es que no. He presentado fracasos gordos, pero no que me arrepienta.

¿Alguna vez tuviste algún lío con algún compañero de trabajo? Pues claro, pero no que fuera famoso. En un programa hay cámaras, bailarines, gente que lleva los cables, microfonistas… por ejemplo, me enamoré de mi cámara.

¿Si te pagasen una cantidad importante de dinero participarías en ‘Supervivientes’? No me lo han propuesto, pero no lo haría, es muy duro.

¿Has compartido cama con más de una persona? Claro, en el avión, por ejemplo. Con amigas también.

¿Has presentado alguna vez las campanadas un poco piripi? Juro que no, porque no bebo alcohol, no me sienta bien. Pero un día me tomé un complejo vitamínico y me dio una taquicardia.