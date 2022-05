5 temazos de Lenny Kravitz para celebrar su cumpleaños

Lenny Kravitz nació en Nueva York un 26 de mayo de 1964, por lo que este jueves celebra sus 58 años.

Hijo de una actriz de Bahamas y de un productor de informativos de la NBC de origen ucraniano, Kravitz creció escuchando en casa R&B, jazz, música clásica, góspel y blues. Y muy próximo a grandes estrellas del jazz como Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald o Miles Davis, ya que su padre también era promotor de jazz.

Si su vida transcurría rodeado de semejantes artistas, era de prever que acabara dedicándose a la música. Quizá cuando el mismísimo Ellington le tocó el "cumpleaños feliz" en su quinto cumpleaños, el neoyorkino ya tenía claro que su futuro sería ser cantante, compositor y multiinstrumentista y que antes o después le llegaría el éxito, aunque no lo tuvo fácil. Las críticas coincidían en que su música no era ni lo suficientemente negra ni lo bastante blanca, es decir, se quedaba en tierra de nadie.

1. "Are you gonna go my way": éxito mundial

Su primer disco, Let love rule, lo publicó en 1989 pero fue ganando adeptos según avanzaban los 90, tanto por la composición de sus letras como por experimentar con diferentes estilos musicales. Y con su segundo disco de studio, Mama Said (1991) se impulsó como en un trampolín hacia la fama. Vendió más de tres millones de copias en todo el mundo, aunque sin duda, el rotundo éxito a nivel mundial lo obtuvo en 1993 con "Are you gonna go my way".

Este primer sencillo del disco homónimo con el que Kravitz alcanzó éxito y popularidad estaba inspirado en los sonidos de los 70 y lo grabó en vivo en el estuido, como se hacía en aquella época.

Vendió cuatro millones de copias en todo el mundo, más de dos de ellas en EE.UU., entró por primera vez en la lista Billboard y fue número 1 en Reino Unido. Aquí lo puedes escuchar:

Un tema que ha sido versionado por diversos artistas, desde Robbie Williams a Metallica.