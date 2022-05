3 fortaleses que no et pots perdre si viatges a Sèrbia

T’agradaria viatjar a Sèrbia? Si és així, el documental ‘Turisme rural al món’ mostra algunes de les joies del país balcànic que no et pots perdre! Hi ha tres fortaleses situades a la riba del Danubi que són imprescindibles per la seva història i estat de conservació: La fortalesa de Petrovaradin a Novi Sad, la ciutadella de Kalemegdan a Belgrad i la fortificació de Golubac, molt a prop de la frontera amb Romania. Ens hi acompanyes?

Fortalesa de Petrovaradin a Novi Sad Si visites Novi Sad, no oblidis parar al monument més emblemàtic de la ciutat: la fortalesa de Petrovaradin. Va ser la fortificació més gran d’Europa en el segle XVII i la més important de l’Imperi austrohongarès als Balcans. A més, és una de les fortaleses millors conservades del continent. Va ser construïda entre el 1692 i el 1780 seguint els plans de l’arquitecte francès Vauban. Es coneixia com "El Gibraltar del Danubi” per la seva posició estratègica privilegiada. De fet, aquest punt de control sobre el riu va estar en mans dels romans, huns i francs, entre d’altres. Petrovaradin té 112 hectàrees i un sistema de galeries sota terra de fins a 16 kilòmetres de longitud, que es poden visitar actualment. Hi ha cinc portes d'accés i lloc per a 400 canons. Com a dada curiosa, el rellotge del campanar té la particularitat que l’agulla que marca les hores és més llarga que la que assenyala els minuts. Avui dial la fortalesa de Petrovaradi acull galeries d’art i restaurants. Des d’allà es poden veure unes vistes magnífiques del Danubi També se celebra el famós EXIT festival de música house, techno, EDM i hip hop en quaranta escenaris diferents. Fortalesa de Petrovaradin a Novi Sad RTVE Catalunya

Kalemegdan a Belgrad Una altra de les construccions més emblemàtiques de Belgrad és la ciutat fortalesa de Kalemegdan, situada on es va fundar l’antiga ciutat romana de Sigidunim. Al segle III els celtes van aixecar els primers murs. Sabies que la ciutadella s’ha destruït 44 vegades? El 476 Belgrad va tornar a ser la frontera entre dos imperis: l'Imperi Romà d'Occident i l'Imperi Romà d'Orient. També va ser part del Regne d'Hongria i el 1521 va passar a mans dels turcs fins a la caiguda de l’Imperi Otomà. Avui en dia és un pulmó verd per a la ciutat, té zones esportives i un museu militar. A l'interior hi ha el mausoleu conegut com a 'Tomba dels herois nacionals' on estan enterrats personatges rellevants de l'antiga Iugoslàvia socialista. Des de Kalemegdan tens les millors vistes de Belgrad amb de la confluència del riu Danubi amb el Sava. Kalemegdan a Belgrad RTVE Catalunya