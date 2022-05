Paloma Bloyd (Chicago, 1988) ha estado en directo desde el Instagram oficial de 'Cuéntame cómo pasó' para hablar de cómo está su personaje en la temporada 22. Deborah, a quien tan bien ha dado vida durante varias temporadas la actriz, es una mujer fuerte e independiente, pero no quiere decir que no esté dolida. En esta nueva entrega, Debi es una madre soltera que se enfrenta a un divorcio, con una casa recién comprada y con dificultades económicas. "Me encanta poder representar -a través de Deborah- la liberación de la mujer, la mujer trabajadora que tiene que conciliar con su trabajo y las separaciones de esa época", ha explicado Bloyd.

Toni y Deborah están atravesando la mayor crisis de su matrimonio. Las largas jornadas laborales de Toni en La Moncloa y su falta de compromiso con la familia hicieron que Debi estallara y se fuera de casa con Sol. Cada uno ha llevado la separación a su manera: Toni buscando el cariño que necesita en amores del pasado y Deborah, poniendo el foco en su trabajo y en su hija. "Era muy importante que no pareciese que -Deborah- necesitaba un hombre a su lado sino un tiempo sola", ha destacado la actriz.

En los primeros capítulos de esta temporada, Alcántara y Deborah acordaron llevarse lo mejor posible por el bien de Sol. Sin embargo, los celos de Toni han impedido que esa situación se diera. El periodista no soporta ver a Deborah con Terreros, su gran apoyo, y mucho menos que este forme parte de la vida de su hija. "Deborah ha aprendido a lidiar con Toni", ha reconocido Bloyd.

Un divorcio complicado En una entrevista con Paloma Bloyd durante el rodaje, la actriz explicó que para Sol, su hija en la ficción, "es importante la presencia del padre en la vida de Sol". Sin embargo, como con Santi, su ambición laboral no se lo ha permitido. "Se había perdido tanto -con Santi- que eran prácticamente dos desconocidos", explicó Pablo Rivero en su entrevista para RTVE Play. 02.45 min Paloma Bloyd y Pablo Rivero, sobre el divorcio Le preguntamos a la actriz en el directo, de qué manera afecta a Sol este divorcio. "La ambición le puede a Toni. Y no sé qué tiene que suceder para que se dé cuenta de qué el trabajo no es lo más importante", ha dicho Bloyd. Y lo deja en el aire: "Quizás suceda esta temporada".