El rei Felip VI, juntament amb la reina Letizia, ha entregat a Barcelona els Premis Nacionals d'Investigació, que se celebren per primer cop a la capital catalana. Abans d'acudir al Cercle d'Economia, els Reis han assistit a la XXXII edició dels Premis, acompanyats pels ministres Diana Morant i Joan Subirats, però cap representant de la Generalitat, com ja sol ser habitual. Durant la celebració, el Rei ha posat de manifest el reconeixement a la comunitat científica.

“Ada Colau arriba al Fòrum de Barcelona on es durà a terme l'entrega dels Premis Nacionals d'Investigació 2021.



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 5, 2022

A la cerimònia, celebrada al Parc del Fòrum, sí que hi era present l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tot i que no ha sortit a rebre els monarques. Els guardons han premiat sis homes i quatre dones per la seva contribució al coneixement i al progrés.