Maria Vergés: "Estem decebuts amb l'Aragó"

La Síndica d'Aran confia que es resoldran les discrepàncies que han impedit fins ara tirar endavant la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, però es mostra molt decebuda amb el temps que ha trigat la Generalitat a implicar-se a fons en el projecte i, sobretot, les reticències del president de l'Aragó, Javier Lambán, que no han permès encara validar per unanimitat la proposta tècnica acordada entre administracions. Maria Vergés es mostra "decebuda" per aquests entrebancs que "només responen a interessos partidistes i personals, i que li fan un flac favor al territori".

També critica el govern català per haver convocat consultes al territori i condicionar la candidatura al vist-i-plau de la ciutadania perquè "governar també implica prendre decisions".

Com a màxima responsable institucional del Conselh Generau d'Aran, Vergés considera que les relacions amb la Generalitat són prou bones però reivindica un major reconeixement del territori i la identitat aranesa.

AQUÍ PARLEM | La Síndica d'Aran denuncia que les lleis d'autogovern araneses no s'han desenvolupat i acusa la Generalitat de no fer-hi prou



Programa disponible a https://t.co/UTjNBUMLK6 — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 30, 2022

De fet, la síndica denuncia que molts preceptes a les lleis que reconeixen l'autonomia de l'Aran i un paquet de competències associades encara estan per desenvolupar. I concretament amb relació a la llengua aranesa, Vergés alerta que "s'està morint" perquè el seu ús social amb prou feines abasta el 20% i el govern català no fa prou per millorar la situació.

El Conselh Generau d'Aran només rep 100.000 euros anuals per fer polítiques lingüístiques i no disposa de plena autonomia perquè la Generalitat ho impedeix.

Pel que fa als problemes que ha generat des de finals dels anys 90 la reintroducció d'ossos al Pirineu, Maria Vergés assegura que "la prioritat és trobar fórmules per garantir l'equilibri i la convivència entre la ramaderia, la pagesia i l'os, que ha vingut per quedar-se". I sobre el cas de presumpte espionatge a polítics independentistes i el seu entorn afirma que "són qüestions que s'han d'investigar" però lamenta que alguns les "utilitzin per tensionar una situació política que ja és prou complexa, i que ajuden poc a solucionar els problemes de la ciutadania".