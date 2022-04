Vicente Aleixandre, un Premio Nobel que escribía acostado

El poeta Vicente Aleixandre fue uno de los miembros más destacados de la Generación del 27. En 1977 fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura, este galardón también fue un reconocimiento a este grupo de poetas.

“Yo me he sentido siempre enlazado con la vida misma y justificado sólo en ella, de tal manera que la poesía para mí ha sido la gran pasión de mi vida, pero a condición de que la vida vaya por delante, es decir, que yo siento que es más importante la vida que el arte”, estas palabras fueron recogidas por el también poeta Javier Lostalé en el Documentos RNE “Vicente Aleixandre: la creación o el amor”.

“Vicente Aleixandre nació por azar en Sevilla el 26 de abril de 1898, ya que el padre fue allí destinado por razones de trabajo, pero su primera mirada del mundo fue bañada por la luz y las espumas de Málaga, donde vivió desde los dos hasta los 11 años”, explicaban en Documentos RNE.

En 1909 la familia se trasladó a Madrid definitivamente. “El mar no cesará ya nunca de retumbar en su sangre y ocupará un lugar central en la poesía de Vicente Aleixandre junto a la noche, pues su vastedad inasible y su independencia del cotidiano suceso humano, crean un ámbito que la inteligencia y sensibilidad alexandrinas moldean trasladando la pasión amorosa, el dolor, la soledad, la nostalgia, el descanso en la suavidad de un pecho a ese imperio inconquistable del mar y la noche”.

Descubre la poesía a los 19 años. Conoce a Dámaso Alonso y se sumerge en las palabras y las poesías de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y, sobre todo, Rubén Darío: “Descubrí la poesía en el verbo de un americano Darío. Aquella palabra de América fue más que un bautismo, la posibilidad de un verdadero nacimiento. Cuando este mundo algo suena y es, entre otras cosas, un idioma fijo en su esencia, mudable, sin tregua, la espuma de sus múltiples orillas”.

“Durante años todavía escribió en silencio sólo para él, mientras estudiaba Derecho y Comercio y empezaba a ejercer como profesor de Derecho Mercantil. De hecho, ni siquiera sus amigos más íntimos sabían por entonces que escribía poesía”, explicaban en un reportaje en 24 horas. “Lo descubrieron por accidente, cuando encontraron algunos poemas en una mesa donde él se los dejó mientras iba a arreglarse. Ellos le impulsaron a publicar esos primeros poemas que aparecieron en Revista de Occidente o en Litoral, que era una revista que en Málaga editaba Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Como suplemento de esa revista, en febrero de 1928 apareció su primer libro Ámbito".

ADOLESCENCIA

Vinieras y te fueras dulcemente,

de otro camino

a otro camino. Verte,

y ya otra vez no verte.

Pasar por un puente a otro puente.

-El pie breve,

la luz vencida alegre-.

Muchacho que sería yo mirando

aguas abajo la corriente,

y en el espejo tu pasaje

fluir, desvanecerse.

Esta poesía titulada “Adolescencia” que se incluía en ‘Ámbito’ era la única que se sabía íntegramente, añadían en este reportaje de 24 horas.

24 horas - En algún lugar del tiempo | Vicente Aleixandre

De la Generación del 27 únicamente se quedaron en España Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre. “En 1937 quiso irse, pero no se lo permitieron las autoridades republicanas por estar en edad militar y luego no pudo porque su salud volvió a resentirse”. Unos pocos años antes le habían extirpado un riñón. “Llegaron luego los años del llamado exilio interior, años de soledad por tantas ausencias a la que se suma una eliminación de su nombre”.

“Yo no pude vender mis libros. Yo no pude publicar nada. Yo no puede ser siquiera mencionado. Estuve cuatro años condenado al silencio forzoso. Solamente me acuerdo una vez que un crítico quiso nombrarme, como no me podía nombrar, me aludió diciendo el autor de La destrucción o el amor. Sabiendo que el censor no iba a saber quién era el autor de La destrución o el amor”, explicaba el propio poeta en unas palabras recogidas en este reportaje de 24 horas.

Sombra del paraíso Después de nueve años sin publicar, vuelve al mundo literario con Sombra del paraíso en 1944. En 1949 fue elegido miembro de la Real Academia Española, donde ingresó en enero de 1950.