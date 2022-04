¿Cuál sería tu precio para alcanzar el éxito? se preguntan en El premio, la obra de teatro dirigida por Gabriel Olivares, con María Barranco, Jorge Sanz y Ana Turpin.

Ayer fue el estreno en el Teatro Marquina de Madrid, donde se podrá ver hasta el 29 de mayo, y hoy los dos actores han visitado De pe a pa para comentar cómo lo vivieron.

24.26 min Las mañanas de RNE con Pepa Fernández - "El premio" de María Barranco y Jorge Sanz - 14/04/22 - Escuchar ahora

"El estreno siempre es muy emocionante, llegamos un poco estresados de más pero creo que siempre pasa igual", dice Jorge. "Fue parir, cariño, y cuando una pare después te da la crisis y ahora estoy en la crisis", asegura María.

Ambos están encantados con sus personajes. "Me gusta mucho el personaje que hago que es una editora con mucho poder, porque a mí me gusta en la vida mandar y normalmente no me dejan (ríe)", explica María.

"Y a mí me encanta mi personaje, el fracasado, cuanto más martirizados son los personajes, mejores son, y es que le dan por todos los lados", se ríe Jorge. "Es un personaje magnífico, es el encajador, el que va encajando todo lo que le va cayendo".

La obra cuenta la historia de un escritor maduro en crisis con una novia joven que lo admira mucho y un premio literario que podría cambiarle la vida. Su exmujer se ofrece a maniobrar en su favor para obtenerlo. Sólo le pone una condición dolorosa. ¿Hasta donde está dispuesto a llegar con tal de alcanzar el éxito?

"Yo creo que todo el mundo tiene un precio, si pudiera vender mi alma al diablo para quitar toda esta mierda que nos rodea, la vendería", dice la actriz.

"Nosotros al final trasladamos a la gente lo que pasa en todas las profesiones, tienes un jefe, unas presiones y al final acabas cediendo", dice Jorge. Otra cosa que se cuenta en la obra es algo que está en el ideario colectivo, "el pensar si los premios literarios se dan o no a dedo".