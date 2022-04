La lengua es “nuestro gran instrumento de comunicación y de expresión. ¿Cómo no nos va interesar? Creo que las conversaciones sobre una palabra levantan acaloradas discusiones. Todos tenemos nuestra interpretación, todos imaginamos lo que significa más allá de lo que nos dice el diccionario e interpretamos continuamente las palabras porque las vivimos y las hacemos nosotros”, ha destacado la escritora y académica de la RAE Soledad Puértolas en De pe a pa. Ha presentado el libro Nunca lo hubiera dicho. Los secretos bien guardados (o no tanto) de la lengua española, un primer volumen que ella ha dirigido.

“A la gente a veces le cuesta ponerse de acuerdo, pero para eso están las palabras. Creo que es nuestro mayor instrumento para ponernos de acuerdo y si no para negociar, también. Yo te doy esto, tú me das esto otro. Así es como se hace la vida. Por eso las palabras las valoramos tanto y yo creo que sí que queremos saber más de ellas. No somos solo osados y atrevidos, a veces nos metemos mucho con nosotros mismos, pero también somos curiosos y creo que merecemos que se nos haga caso cuando pedimos más información y divulgación”.

La divulgación es “esencial”

“Un paseo por los diccionarios nos da la idea de la riqueza” y añade que “la lengua es infinita y ha ido evolucionando”. Explica sobre los hablantes que “somos osados, pero sabemos a la vez muy poco porque el lenguaje es inagotable”. Por eso ha reivindicado el papel de las personas que divulgan sobre la lengua: “La difusión a mi me parece esencial porque es poner las palabras al alcance de todos, porque están en nuestra vida. No son para los eruditos, no son solo para los lingüistas. La divulgación me parece una de las tareas que yo creo que la Academia ahora es más consciente”.