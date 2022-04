El internado es un lugar tenebroso y oscuro. Es un antiguo monasterio en un paraje inaccesible y perdido entre las montañas, lleno de misterios donde conviven niños problemáticos y rebeldes. Allí tendrán la misión de encauzar a los alumnos, bajo una estricta disciplina y severos castigos. El Internado: las Cumbres es serie reboot de la exitosa serie de Antena 3, El Internado. Eso sí, esta nueva versión cuenta con una historia más lóbrega, dando pie a la amenaza de un asesino que quiere replicar los crímenes que ocurrieron en los valles hace siglos. El misterio, el thriller y el terror están asegurados.

Tras el inquietante final de la primera temporada, el internado más famoso del momento vuelve a abrir sus puertas y Natalia Dicenta, o mejor dicho la directora Mara, revela todas las novedades de esta nueva entrega temporada. “La segunda temporada es más oscura que la primera. No solo por la luz, sino por las tramas. Hay mucho suspense, mucho thriller y mucho miedito”, reconocía Natalia Dicenta.

¿Quién es Natalia Dicenta?

La actriz ha nacido en el seno de una familia de artistas, su madre es Lola Herrera. Mientras que su padre es Daniel Dicenta, un hombre que viene de una saga dedicada al teatro y al cine. Natalia es la quinta generación de los Dicenta, por lo que ha bebido desde pequeña. Su niñez la recuerda entre bambalinas, escenarios y platós de cine y televisión. “Para mí, es algo muy natural. Me siento como en mi casa cuando estoy trabajando. Cuando estoy encima de un escenario, ya sea cantando, interpretando o dentro de una obra de teatro. Pues, porque lo mamé desde pequeña” declara Dicenta. Asimismo, la veterana actriz afirma que se “preparó mucho para ello”.

A pesar de estar rodeada de actores e inculcarle esta profesión, ella tuvo la pulsión de ser bombera: “Si yo quería ser bombera. Pero luego pensé que como soy muy pequeñita, lo mismo no me iban a dejar”, declaraba la madrileña. Pero, estaba muy equivocada. Años más tarde conoció a un bombero que le dijo que estaba equivocada, debido a que necesitaban cuerpos menudos. “Necesitaban personas menudas que pudieran meterse por entre resquicios de escombros y tal, donde otros más grandotes no podrían meterse”, comentaba Dicenta. No cabe duda de que hubiera sido una bombera estupenda, pero, el mundo de la interpretación española se hubiera perdido un gran talento.