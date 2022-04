Manuela Velasco es la protagonista de la obra La bella Dorotea. Una comedia sobre la vida de una mujer fascinante, Dorotea, y su tenacidad frente a las convecciones sociales. Es una adaptación de un clásico de Miguel Mihura. Un escritor muy ingenioso que plantea un conflicto en una época donde se comienza a surgir personas dispuestas a cambiar las cosas. Esta obra “inteligente”, “ocurrente” y “brillante” está en cartelera hasta el 1 de mayo en el Teatro Español de Madrid.

Bajo la dirección de Amelia Ochandiano, Manuela Velasco comparte montaje con un largo elenco de rostros conocidos. Entre ellos, Raúl Fernández de Pablo, Rocío Marín, César Camino, Mariona Terés, María José Hipólito y Belén Ponce de León.

Aunque todos sus intentos se ven frutados por las habladurías de los vecinos. En ese momento, harta de los chismorreos del pueblo, se rebela ante la convención social. ¿Cómo? decide no quitarse el vestido de novia hasta que no consiga su propósito . “Ella tiene un arrebato y ella no es una militante ni nada de eso. Pero ante una situación que no puede soportar más, decide hacer esto y cuando lo hace se da cuenta de la rebelión y de lo que provoca en el pueblo”, argumentaba Manuela Velasco. ¿Conseguirá Dorotea encontrar a su príncipe azul o se quedará sola para siempre?

La reflexión y la crítica están muy pendientes en la obra de Mihura

Más allá de la risa y la diversión, La Bella Dorotea refleja un estigma social que invita a la reflexión y a la crítica por parte del espectador. La obra lleva al público a rememorar la situación de la mujer en los años 50. En aquella época a la mujer le se imponía que debía casarse, y si no llegaba a contraer matrimonio era ‘una fracasada’. Una vida sin libertades y con dependencias, pues realmente no tenían más opción, a pesar, de que tuvieran solvencia económica. Lo peor, es que si no llegaban a dar el ‘sí quiero’ eran criticadas e insultadas por sus convecinos. Dorotea se rebela ante esta situación: “En lugar de quedarse en la amargura, Dorotea decide continuar adelante con su vida y vivir, se case o no se case. Eso es una rebelión”, añadía Velasco.

Y esto ha querido reflejar la directora en la obra. Amelia Ochandiano ha querido dejar patente que a las personas que son señalas como ‘diferentes’, se tienden a aislarlas y a tacharlas de locas. “Sí desafía los convencionalismos y sí desafía al poder, y si desafía ese lugar donde la gente se encuentra cómoda y con poder. Pues, no lo admiten y no quieren ni escucharlo”, argumentaba Velasco.

A pesar de que estos estigmas parecen qué ya se han superado, no es así. A día de hoy, muchas mujeres viven dentro de un sistema, en el que no son felices. Sin embargo, les han enseñado que las cosas son así y no se plantean su vida. Por lo que el personaje de Dorotea invita a reconsiderar ciertos aspectos: “Dorotea, con sus amigas, de alguna manera les está diciendo: ¿No veis que no sois felices? ¿Qué esto nos gusta? Y ellas todavía están en ese paso en el que no se han dado cuenta”, comentaba Manuela acerca de su personaje.