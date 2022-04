Ha estat plujós i amb poc sol a Catalunya

El fred intens i la neu d’aquest inici abril han estat precedits per un dinamisme atmosfèric que ens ha acompanyat durant el mes de març. Un canvi de patró ben evident tenint en compte l’hivern sec i càlid que hem viscut. Però centrem-nos en el mes de març, ja que ha estat en general plujós arreu del territori, sobretot a les comarques del nord-est, Terres de l’Ebre, Costa Daurada i vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, segons ha fet saber el Servei Meteorològic de Catalunya.

Molta pluja als dos extrems

En tot el mes, fins a 4 episodis de precipitació van afectar Catalunya deixant màxims de més de 500 litres als Ports i més de 300 a l’Alt Empordà, recordem una de les zones més afectades per la sequera. Per tant, molt bona notícia. En aquest sentit, l’embassament de Darnius – Boadella ha passat del 40 al 64 % en un mes. Malgrat tot, cal que plogui més per garantir les reserves d’aigua per l’estiu.

% de precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica al març de 2022 | Font: Meteocat

Unes pluges que han fet que aquest mes de març hagi estat en general més plujós de l’habitual, o molt plujós a les comarques del nord-est, Terres de l’Ebre, Costa Daurada i cara sud del Pirineu i Prepirineu.