Centenars de persones s'han manifestat a Barcelona en defensa de la immersió lingüística en català a l'escola i en contra tant de la sentència que imposa un 25% de les assignatures en castellà en l'ensenyament com de l'acord polític per reformar la Llei de política lingüística.

Es tracta del pacte que van subscriure PSC-Units, ERC, JxCat i En Comú Podem, que diu que el castellà "és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre" i del qual JxCat es va acabar desmarcant.

El Govern vol ampliar el consens per defensar el català

La protesta ha començat a la plaça de Sant Jaume i ha avançat pel centre de la capital catalana fins a les portes del Parlament, al parc de la Ciutadella. Allà els esperava un cordó policial que protegia l'edifici.

Presència política i sindical

A la marxa s'hi ha pogut veure la presidenta del grup de la CUP-NCG al Parlament, Dolors Sabater, que ha alertat que la reforma de la Llei de política lingüística suposa "un pas irreversible contra el català a l'escola". Sabater considera que l'acord per modificar la llei "ha tirat endavant d'esquena a la comunitat educativa" i és "un consens de despatxos, de la taula de negociació, de claudicar a la voluntat de la dreta d'acabar amb la llengua en aquestes terres", per la qual cosa ha exigit al Govern que la retiri.

“�� La @cupnacional exigeix al Govern que retiri la reforma de la Llei de Política Lingüística per adaptar-la a les sentències del TSJC sobre el castellà a les escoles | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/lJfvvm8tNQ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 2, 2022

Sabater també ha retret al Govern que "la primera i única mesura que pren" en matèria lingüística "no sigui per protegir-la sinó precisament per facilitar que la llengua castellana tingui encara més presència en el sistema educatiu". "És inacceptable i una submissió directa a la voluntat de l'Estat", ha dit.

A la marxa també hi han participat representants d'organitzacions sindicals com la USTEC, majoritària al sector educatiu. S'han sentit crits demanant la dimissió del conseller d'Educació, Josep González-Cambray.