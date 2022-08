Menudos Torres siguen deleitándonos con sus guisos favoritos. Si el de rabo de toro te ha sabido a poco, prepárate. En tu lista de tareas debe estar: ir a la pescadería. Pídeles que te limpien los calamares y hazte con unas cuantas gambas, que se viene recetón.

Un guiso de calamares rellenos con el plus que todos esperamos: los toques Torres. Que si brandy para ablandar los ingredientes y potenciar el sabor, cebolleta tierna y soja para darle un punto oriental. Un sinfín de tips que tienes que escuchar de la propia voz de los hermanos Torres.

¡Ah! Y responden la pregunta más buscada (Yahoo respuestas estamos aquí), ¿cómo hacer para que no me lloren los ojos cortando cebolla? La respuesta solo si ves el video (spoiler: no tienes que ponerte el traje y las gafas de buzo).

Cocinado Menudos Torres Los hermanos Torres educan y diviertan: masterclass sobre tipos de patatas Jesús Rubio

Receta de guiso de calamares Receta de guiso de calamares pescado Ingredientes Preparación 1/2 kilo de calamares

300 g de gambas

1 cebolla tierna mediana

15 g de piñones

1 chorrito de soja

1 diente de ajo

1 cebolla mediana

6 tomates de colgar

50 ml de brandi

1/2 litro de fumet

Cúrcuma

AOVE

Sal Limpiamos, pelamos y cortamos las gambas y los calamares. Las aletas y las patas las cortamos y mezclamos con las gambas. Con cuidado, cortamos la cebolla tierna bien fina. La añadimos junto a los piñones, la salsa de soja, el calamar y las gambas ya cortadas. Rellenamos los calamares y sellamos con un palillo Salpimentamos los calamares, los marcamos los calamares a fuego fuerte y reservamos En la misma sartén, sofreímos ajo y cebolla, que se impregne con los olores y sabores del calamar. Desglasamos las verduras pochadas con brandy y esperamos a que se evapore el alcohol Rallamos los tomates y los añadimos al guiso. Sofreímos bien el tomate y le añadimos el fumet de pescado. Añadimos un toque de cúrcuma. Chascamos las patatas, sofreímos con las verduras y añadimos el fumet bien caliente. Dejamos cocinar 10-15 minutos, los primeros con la tapa puesta, y después se termina de cocinar sin la tapa Y opcional pero muy recomendable para rematar el plato: rallar piña de pino, encima del plato.