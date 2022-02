El Paral·lel de Barcelona agafa embranzida amb 'La filla del mar'

El Paral·lel de Barcelona no és Broadway, però pels amants de les històries de superació té una trajectòria molt més interessant que el famós districte novaiorquès. Aquesta avinguda de Barcelona ha viscut etapes de tota mena, de la gran esplendor dels anys vint del segle passat a períodes de gran decadència. Des de fa un temps que el Paral·lel està agafant una nova empenta i actualment conviuen en els seus teatres musicals de gran èxit. Un dels nouvinguts ha estat la reestrena del musical 'La filla del mar'. El seu director i l'actriu protagonista, Marc Sambola i Clara Solé, l'han presentat a 'Punts de vista' amb la Tània Sarrias.

'La filla del mar', que es pot veure fins al 27 de març al Teatre Condal, arriba a Barcelona de la mà de la companyia La Barni Teatre, amb el text de Jaume Viña i la música de Marc Sambola. El repartiment, encapçalat per la Clara Solé, compta també amb Toni Vinyals i Mariona Castillo.

El musical busca reivindicar l'obra d'Àngel Guimerà amb una mirada actual. Tot i estar escrita l'any 1900, l'obra de Guimerà té molts paral·lelismes amb l'actualitat, l'amor en condicions adverses o l'encaix de les persones nouvingudes en un territori són alguns dels aspectes que abraça el text.

I no parlem d'una adaptació menor, 'La filla del mar' va ser reconegut com a millor musical dels Premis Butaca en la seva edició del 2021. També Toni Vinyals i Mariona Castillo, dos dels seus protagonistes, es van endur els guardons per les millors interpretacions.