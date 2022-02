Només hi ha un cérvol que sigui originari de l'Àfrica, tot i la grandària d'aquest continent i que és conegut per la seva gran biodiversitat. Es tracta del cérvol de Berberia que viu al Rif, una àmplia franja del nord del Marroc amb parcs naturals que guarden rius, salts d'aigua, valls i boscos plens de verd. Espais paradisíacs, d'una gran bellesa que sorprenen els visitants. El desert del Sahara és lluny, a uns 500 quilòmetres al sud.

Mentre el turisme es concentra a les platges i a les ciutats, sobretot a Fes i Marraqueix, els parcs naturals que tant sovint visitem a Europa queden fora de les rutes dels visitants del marroc per desconeixement o perquè els serveis o el manteniment no són prou acurats. Viatjar al Marroc per veure natura pot semblar innecessari perquè vora el Mediterrani el paisatge és idèntic al nostre. Molts molts s'estimen més veure pobles pintorescos o baixar al desert per viure una experiència diferent.

Tazekka, un parc ple de sorpreses Però entre el Mediterrani i el Sahara hi ha indrets com el Parc Natural de Tazekka on ens deixen bocabadats els boscos de cedres, arbres altíssims d'una presència imponent, que s'aixequen majestuosos cap al cel. Actualment se'n veuen més a més alçada, perquè el canvi climàtic els ha fet buscar temperatures més fresques per arrelar. Un altre problema d'aquests arbres és la tala il·legal per aprofitar-ne la fusta. També hi trobem roures i alzines sureres, unes 600 espècies vegetals de les quals n'hi ha desenes de rares i que només existeixen a Tazekka. Com el nostre protagonista. El cedres de l'Atles cada cop es troben a mes alçada, a conseqüència del canvi climàtic rtve