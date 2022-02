3.000 voluntaris participen en l'assaig de la vacuna d'Hipra

Comença l'última fase de proves abans de ser comercialitzada la vacuna de la farmacèutica Hipra, després que l'Agència Espanyola de Medicaments li donés llum verda el passat dimarts. 3.000 voluntaris s'inocularan el vaccí en 20 hospitals diferents. Servirà per estudiar si funciona com a dosi de reforç. Si tot va bé, es podria començar a comercialitzar el segon trimestre d'aquest any.

Els participants rebran una dosi de record d’una vacuna ja comercialitzada, o bé una dosi de la vacuna en fase d’assaig. Posteriorment, es realitzarà un seguiment d’un any als voluntaris per conèixer la seva capacitat d’immunitat vers al virus.

Va ser al novembre quan es va fer una crida a trobar els voluntaris, que es van haver d'acotar a persones majors d’edat que faci, com a mínim, sis mesos que hagin estat vacunats amb Pzifer.

Fase final abans de la comercialització La vacuna de la farmacèutica de Girona, Hipra, entra ja en la fase final per poder sortir al mercat. L'Agència Espanyola de Medicaments ha autoritzat finalment aquest dimarts la tercera fase dels assajos de la vacuna, previs a la seva comercialització.