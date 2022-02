La Fundació Mies van der Rohe ha anunciat aquest dilluns els 40 projectes seleccionats per optar aquest any al premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe. Aquests premis es lliuren cada dos anys i el seu principal propòsit és reconèixer i recompensar la qualitat de la producció arquitectònica a Europa.

En la secció d'aquesta setmana a "Punts de Vista", l'arquitecta Núria Moliner ens mostra les cinc propostes catalanes que han estat seleccionades pel jurat i opten als premis que es lliuraran al maig.

En el procés de selecció, no només s'ha tingut en compte la concepció estètica, sinó que també s'ha valorat la inclusió social, la sostenibilitat i la circularitat.

Els projectes catalans seleccionats en la categoria d'habitatge col·lectiu són: l'habitatge públic de lloguer assequible per a joves de Can Fabra, l'edifici de cohabitatge de La Borda i el projecte 85 Social Housing Units. En la categoria de cultura opta la intervenció feta a la Torre de Merola, i en la categoria d'esports i lleure el projecte Turó de la Peira's Sports Center and Layout of the Interior Urban Block.

Habitatge públic de lloguer assequible per a joves de Can Fabra (Barcelona) L'estudi d'arquitectura Roldán&Berengué van rehabilitar una nau de l'antiga fàbrica Fabra i Coats al districte de Sant Andreu a Barcelona, per convertir-la en habitatge social per a joves. Van respectar tota l'estructura i la façana exterior i van posar unes caixes de fusta a dintre que són els habitatges. L'objectiu era mantenir, protegir i fer valdre la nau antiga, però alhora reciclar-la per poder-li donar un ús del present. Habitatge públic de lloguer assequible per a joves de Can Fabra

85 Social Housing Units (Cornellà de Llobregat) Els habitatges socials 85 Social Housing Units de Peris Total Arquitectes construïts a Cornellà de Llobregat (Barcelona), es caracteritzen per estar fets majoritàriament amb fusta i per la seva estructura flexible. Són pisos molt oberts, totes les estances tenen la mateixa mida i això fa que s'adaptin a qualsevol tipologia de família. 85 Social Housing Units in Cornellà

Edifici de cohabitatge de La Borda (Barcelona) La Borda-Cooperative Housing de Lacol, és una cooperativa amb 28 habitatges de 40, 60 i 75 metres quadrats i diversos espais comunitaris: cuina-menjador, bugaderia, espai polivalent, habitacions, espai de salut, dipòsits i espais exteriors i semiexteriors com el pati, estacionament de bicicletes i terrasses. Edifici de cohabitatge de La Borda

Torre de Merola (Puig-Reig) En la categoria de cultura opta la intervenció feta en una torre de defensa del segle XIII a Puig-Reig. A l'arquitecte Carles Enrich li van encarregar una estructura de reforç per la torre de Merola. L'arquitecte va dissenyar una enorme bastida de fusta que suporta la torre i alhora permet accedir al mur de la torre, recuperant així el seu ús originari. Torre Merola