Oriol Paulo, el director de cinema que viu la professió amb gran empatia

Fa 10 anys que Oriol Paulo treballa sense parar i té ganes d'aturar-se però abans passa per Noms Propis per explicar-nos la vida tan activa que porta al món del cinema, darrera la càmera.

Nascut a Barcelona el 1975, el seu nom va començar a sonar amb més força quan va escriure a quatre mans amb Guillem Morales el thriller Els ulls de la Júlia, produïda pel gran Guillermo del Toro.

Apassionat del muntatge i l'escriptura, ha seguit aquests passos per arribar a dirigir. Gràcies a una beca va arribar als Estats Units i allí es va formar en tots els passos d'un set de rodatge. Així va crèixer la seva empatia natural amb els altres professionals del cinema, que com ens demostra a la conversa a Noms propis és ben bé natural i un gran aventatge en la professió. La seva família el va influir molt per arribar on és ara i ens explica una història molt bonica de quan la seva xicota era la fotógrafa Tanit Plana.



Els primers guions propis que ha dirigit són McGuffin, Tapes i Eve i ha estat premiat com a millor director novell als Premis Goya. I des d'aquí, sempre cap amunt, com escoltem a l'entrevista. Fins i tot ha treballat per a Joaquim Oristrell. I diu que ha viscut i superat la 'síndrome de la pàgina en blanc' i el truc que ha utilitzat per ensortir-se'n.

Una altra curiositat de la seva carrera és el que va fer la primera vegada que el van contractar de director. La teràpia que va fer servir Oriol Paulo de ben segur que us sorprendrà.

I no s'hi va posar per poc: la primera pel·lícula que va dirigir tenia com a protagonistes actors consagrats com Belén Rueda, José Coronado, Hugo Silva Aura Garrido o Nausicaa Bonnín.

Per paulo, l'èxit de les plataformes dona feina a molts professionals. De moment, ell promociona la nova adaptació al cinema del text de Torcuato Luca de Tena Los renglones torcidos de Dios, sobre una investigadora que es fa passar per malalta i s'infiltra a un psiquiàtric per descobrir un crim... La detectiu es ni més ni menys que Bárbara Lennie i un altre dels protagonistes és l'imparable Eduard Fernandez.

Ara Oriol Paulo s'agafa un any sabàtic i li desitgem que el pugui aprofitar molt i torni aviat, darrera les càmeres, un espai que ocupa per vocació.