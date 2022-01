La Generalitat torna al debat del model de finançament

El Govern no vol quedar-se fora del debat sobre la tantes vegades posposada reforma de l’actual model de finançament, que fa ja 8 anys que s’hauria d’haver reformulat. El conseller d’Economia, Jordi Giró, ha dirigit un document crític al Ministeri d’Hisenda en què rebutja el nou enfocament que s’està fent des de Madrid. Se sent perjudicat i considera que una de les variables a tenir en compte hauria de ser el cost de vida a cada territori.

Era el darrer dia per remetre observacions al respecte, tot i que, ara com ara, es veu difícil que es pugui abordar el debat sobre un nou model de finançament abans del 2023, una vegada superat el període electoral a l’Estat.

Variables “qüestionables”

El Govern tampoc veu amb bons ulls algunes de les variables correctives que vol introduir l’executiu espanyol i que considera “poc robustes tècnicament”. En aquest sentit, no veu justificació per conceptes com el despoblament i els costos fixos que considera que s’haurien d’abordar a través de polítiques públiques i no del finançament autonòmic.

Per millorar el sistema, la Generalitat considera que la variable més senzilla d’aplicar és la de la població, i que en tot cas es podrien corregir factors com el diferencial de preus que acostuma a perjudicar Catalunya, tot i que actualment l’IPC català és de 4 dècimes per sota de la mitjana estatal.