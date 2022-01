Paloma San Basilio, de ir a Eurovisión a ser eurofan

Paloma San Basilio deja atrás los tiempos difíciles y se muda a Los Ángeles con su hija, Ivana Gómez. "Hola, amigos de corazón, Bienvenidos a mi casa Toscana en California", así de contenta nos recibe la cantante en su casa familiar. Aunque aún no se ha retirado de la música, sí que prefiere vivir más alejada de los focos y centrarse en su familia: "Aquí viven mi hija y mis nietos. ¿Dónde voy a estar mejor que con ellos?", nos dice. La artista ha concedido una entrevista exclusiva para el programa Corazón para hablar de sus inquietudes y su recuerdo de su paso por el Festival de la Canción de Eurovisión.

¿Por qué Paloma San Basilio se presentó a Eurovisión?

La cantante está reconocida como una de las mejores voces de su generación y no quiso desaprovechar su don en la música ni una sola vez. Tanto es así que cuando le preguntaban por qué había decidido ir a Eurovisión en 1985 con la canción "La fiesta terminó", ella respondía una sola cosa: "De algo hay que morir".

Eurovisión es una festival de música que sirve como lanzadera para muchos artistas jóvenes. En aquel entonces Paloma San Basilio ya había lanzado varios álbumes y la gente de su alrededor le decía que no le hacía falta ir a Eurovisión. Pero a la cantante le hacía falta probar un nuevo reto: "No iba a estar todo el tiempo quieta esperando a que sonasen las canciones", confiesa.

01.57 min Paloma San Basilio cantó "La fiesta terminó" en 1985

Tras haber vivido la experiencia eurovisiva, donde Paloma San Basilio obtuvo un puesto injusto (14º) pese a haber ejecutado una entonación perfecta con su voz, la cantante asegura que el Festival de la Canción de Eurovisión ha evolucionado muchísimo en estos 36 años que la separan de su actuación: "Ahora los espectáculos eurovisivos son impresionantes. Tienen una gran puesta en escena y creatividad". Ahora es una eurofan más: "No me extraña extraña que haya tantos fans del festival porque yo no me lo pierdo. Es mágico lo que hacen en Eurovisión", confiesa.