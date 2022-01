Va inspirar l'arquitecte Ricard Bofill El juego del calamar?

Ricard Bofill va ser un arquitecte tan innovador que la seva fama es va estendre arreu del món. Són molt destacades les obres que va fer a Europa o Amèrica, però de ben segur que poden conèixer una mica millor o descobrir les que tenim més a prop.

Per això ha tornat al plató de Punts de vista l'arquitecta Núria Moliner. Ha triat quatre obres de Bofill, que va morir el dia 14 de gener d'enguany, per explicar-nos les característiques que les han fet tan vanguardistes.

Per a l'arquitecte barceloní, l'arquitectura és un art total, complet, no només aixecar edificis més o menys idonis i per a una finalitat concreta. Diu Moliner que ara entenem molt millor aquesta filosofia segons la què tot està relacionat: urbanisme, disseny, emocions...

En la conversa amb Tània Sàrrias, Moliner ens explica els trets més diferencials de quatre obres determinants de Ricard Bofill: el Walden 7 a Sant Just Desvern, al Baix Llobregat; La Muralla Roja, a Calp, a la Marina Alta; ben a prop, a la mateixa població, l'edifici Xanadú.

Finalment, Núria Moliner ens recomana visitar La Fàbrica - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, un espai salvatge i càlid a l'hora i on l'arquitecte va reunir les persones que el podien ajudar a crear espais i que a l'hora es podien beneficiar de les sinergies entre disciplines artístiques.

Un dels quatre edificis té la fama d'haver estat l'inspirador de la sèrie coreana de gran éxit El juego del calamar. Us quedareu amb les ganes de saber quin és? Us soprendrà!