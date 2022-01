No le hubiera importado ser ingeniero químico, Papa o investigador de pirámides, pero ya con 10 años Javier Limón firmó en una carta que lo que amaba por encima de todo era la música.

"Sin ser talentoso para la música, yo no soy hábil para tocar un instrumento ni para cantar, había algo relacionado quizá con la fantasía de la música, tan abstracta, que a mí siempre me ha llamado", ha asegurado el productor musical en De pe a pa.

Es difícil pillar al madrileño en su tierra porque no para de viajar y porque lleva años impartiendo clases de producción, composición flamenca y escritura musical en la universidad Berklee College of Music de Boston, donde es además director del Mediterranean Music Institute y de la iniciativa Berklee Latino que desarrolla su actividad en toda Latinoamérica.

"Es una gran responsabilidad lo de dar clase", ha asegurado el productor musical, que ahora experimenta como profesor lo que padeció como alumno porque de niño tocaba el oboe, curioso a esa edad, no tuvo suerte con su primer maestro y eso le hizo dejar la música durante un tiempo.

Este jueves Javier Limón sumará la faceta de escritor a su curriculum con la publicación de Javier Limón, memorias de un productor musical (Debate).

Lo de publicar sus memorias ahora, asegura, es porque llevaba unos años "escribendo anécdotas de una forma individual", luego le dio la forma narrativa y pensó que si lo completaba con información musical se podía plasmar en un libro. Y también porque está en un momento en el que nota "un cambio" en su vida. Ha pasado de ser productor musical en solitario a hacerlo con sus hijos, uno de ellos ha trabajado en el último disco de Alejandro Sanz. "Y además yo siempre he sido el más joven de la pandilla y ahora eso está cambiando", ha dicho entre risas.

De ser último en el Festival del Cante de las Minas, al éxito de 'Lágrimas negras'

No tenía antecedentes en el mundo musical, bebe de influencias y luegares distintos y de sus veraneos en el pueblo de su madre, en Huelva, le viene la influencia de la música flamenca.

Empezó a estudiar Ingeniería Agrícula mientras tocaba la guitarra en la tuna. Pepe de Lucía le dio clases de este instrumento, empezó una carrera como cantaor flamenco nada exitosa, se presentó al Festival del Cante de las Minas y quedó el último. "Yo canto mal y es lo que hay. Entonces dije pues a otra cosa".

Imbuido por el mundo gitano, sin serlo hablaba caló. "El mundo gitano es muy exótico y como que quieres ser parte, hay una estética, una jerga... y yo estaba todo el día en el Candela, en el Casa Patas, queriendo ser de esa comunidad".

Y fue con Remedios Amaya con quien dio el salto de cantaor a productor musical. ¿Y qué es un productor musical? "Es como un arquitecto, por un lado tiene que asegurar que tecnológicamente la casa no se cae, es decir, el disco; que la casa es bonita, en el disco, la armonía, el ritmo.... y, no menos importante, controlar el presupuesto".

Uno de sus grandes trabajos es la colaboración de Diego, El Cigala y Bebo Valdés en Lágrimas negras. "Hubo cosas controladas que ayudaron, como la colaboración de Trueba y la selección mucisal y luego otras en las que ayudó la fortuna".

En Javier Limón, memorias de un productor habla de sus mejores discos, como este pequeño experimento con el aspiraban a vender 25.000 copias y se compraron dos millones. Pero también se atreve a nombrar los que cree que no debió hacer. El de Antonio Orozco, por ejemplo, "fue un error de casting, era un disco de pop rock y yo hago producción de autor, que tiene unas caracerísticas concretas". O uno de Lolita "ahí me equivoqué en la mezcla, Lolita es una de las grandes voces de nuestro país, con su voz rota, es una cantante de fandangos incríble, podría ser la Chavela Vargas española".

En el libro también confiesa algunos de sus pecados, la soberbia y el ego. "Hay una regla que se cumple siempre en la música, grandeza es igual a humildad, eso lo he cumplido en mi caso, pero yo personalmente necesito del ego y la soberbia para liderar y por otro lado he de controlarlo para no ser prepotente, entonces es algo que sigo trabajando".