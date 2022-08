Nos encanta la tarta de manzana de siempre pero puestos a preparar un postre, ¿por qué no innovar un poco? Esta propuesta de nuestra nutricocinera Marta Verona es una reinvención de otra receta que ya de por sí es bastante original: una tarta Tatin más saludable, que por si no la conocías se hornea, ¡al revés! Fíjate bien en los pasos de elaboración, por si no te termina de quedar claro, y si tienes alguna duda más aquí te explicamos por qué el azúcar de la fruta no es igual que el azúcar de mesa, si es mejor comerse la manzana pelada o sin pelar o por qué es importante comer fruta todos los días. ¡Que la disfrutes!

Ingredientes Preparación (PARA UN MOLDE REDONDO DE 18 cm)

5 manzanas reineta

El zumo de medio limón

1 cucharadita de canela

50 g de nueces

Granada al gusto para decorar

(Para el toffe de dátiles):

8 dátiles medjoul

150 ml de agua

150 ml de leche de coco

(Para la masa integral):

450 g de harina integral

1 huevo

150 g de agua

80 g de aceite de oliva En primer lugar, preparamos el toffe de dátiles. Para ello, deshuesamos los dátiles y los ponemos en un cazo junto con el agua y la leche de coco. Llevamos el conjunto a ebullición durante 5 minutos y trituramos muy bien el conjunto hasta obtener una crema fina. ¡Vamos con las manzanas! Las pelamos, descorazonamos y cortamos en cuartos. Disponemos las manzanas en un cazo junto con el toffe de dátiles y el zumo de limón. Cocinamos el conjunto durante 10 minutos, a fuego lento con el cazo tapado. Mientras, elaboramos la masa. Tan sencillo como mezclar muy bien todos los ingredientes hasta tener una masa compacta que estiraremos con un rodillo. Echamos las manzanas con el toffe de dátiles en la base de nuestra tarta, añadimos unas nueces y disponemos la masa integral por encima tapando las manzanas. ¡Sí, esta tarta es al revés! Horneamos, con el horno precalentado, a 180ºC durante 20 minutos y ¡tenemos una tarta deliciosa! Desmoldamos y decoramos con granada y más nueces.