Coquitos de chocolate blanco y negro de Petit Fit

¿Conocéis los famosos coquitos o cocadas? Es un dulce típico de Navidad que se vende en pastelerías, pero es tan tan deliciosos que yo me los preparo en cualquier época del año.

¿Cómo algo tan rico puede ser tan fácil de hacer?

Crujientes por fuera y súper tiernos por dentro… con ese característico sabor a coco y rematados con chocolate. ¿Lo mejor? Solo necesitáis 2 ingredientes base y en menos de 20 minutos los tendréis listos.

