Arriba el festival de novel·la negra catalana més esperat

El Tiana Negra està d’aniversari. El festival de novel·la negra catalana arriba a la desena edició, els dies 21 i 22 de gener, i ho celebra -enguany sí- en format presencial i "més lúdic". Així ho ha avançat aquest dijous la seva directora, Anna Maria Villalonga, amb l'ànim que el certamen sigui més que mai una "festa" per als amants del gènere.

Però estrena també activitats noves com el Gran Trivial de Tiana i una dramatització de contes negres a càrrec de Inés MacPherson, entre altres "sorpreses" que Anna Maria Villalonga no ha volgut desvetllar del tot.

El programa d’enguany està encapçalat per alguns dels noms més importants del gènere negre, com Rosa Ribas (retornada a Catalunya després d'anys residint a Frankfurt), Andreu Martín, Xiulo Ricardo Trigo o Tura Soler (entrevistada sobre el boom del 'true crime' i també pel seu llibre sobre els crims del pantà de Susqueda), entre d’altres.

Els organitzadors han preparat un Tiana Negra diferent amb un canvi d’imatge total, una nova web i una gran festa de celebració per al divendres al vespre per on hi passaran les persones de referència del festival durant aquests deu anys.

El Premi Agustí Vehí, molt renyit

Villalonga ha confirmat també que es farà entrega del guardó al guanyador de la nova edició del Premi Agustí Vehí. Segons la directora del festival, enguany la deliberació del jurat ha estat més difícil que mai per la qualitat dels originals que s'hi han presentat. El jurat, però, ha escollit la novel·la vencedora per unanimitat i tenint "molt present" la idea de donar l'oportunitat de publicar a "gent nova".

L'alcaldessa de Tiana, Marta Martorell, ha posat en valor el Tiana Negre no només com a "referent" del gènere si no també com a cita cultural destacada al municipi. "Créixer cap endins, això també ha estat important. A nivell local, cada vegada hem tingut més participació de la gent del poble, i aquest any també hi haurà sorpreses", ha aventurat Martorell.