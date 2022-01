La Laia Palau, medallista olímpica i la jugadora amb més partits de la historia de l'Eurobasket, parla amb en Cesc Escolà a la darrera entrevista de Fitmés!

La seva carrera

En Cesc comença destacant-li a la Laia les seves impressionants 27 temporades com a professional dins el món del bàsquet femení. “No m'ho acabo de creure, no sè tu!”. “Jo tampoc!”, respon la Laia. “La veritat és que no hi vull pensar gaire, perquè quan em dius '27' penso 'mare meva!' i em canso de cop. Prefereixo quedar-me amb el dia a dia i no mirar enrere, i tampoc gaire al futur.”

La Laia també confirma les sospites del Cesc: que el bàsquet li ha tornat tot el que ella li ha donat. “He guanyat molt, que al final marca la teva carrera. Penso: també hi ha molta gent que cada dia entrena molt i no guanya, i jo he tingut molta sort. Tota aquesta força i energia que l'hi poses durant els vuit mesos de temporada, al final, té una recompensa. I també és un dels secrets de per què he estat jugant fins tan tard.”

“I ho valores sempre igual?”, pregunta en Cesc sobre els últims trofeus guanyats per la Laia. “Potser més!”, respon. “També ets més conscient del que costa. Les primeres vegades, tot és molt nou i molt emocionant. Però per a mi, segueix sent molt emocionant guanyar. Cada partit és un partit diferent, cada equip és un equip diferent... Sempre té un caràcter de novetat, i guanyar sempre és la mateixa sensació d'èxtasi.”