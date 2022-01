El paisatge que voreja una part de la costa de l’illa de Rügen (Alemanya) és impressionant. Els seus penya-segats blancs de 160 metres d'alçada et deixen bocabadat. Sembla com si un ganivet hagués tallat el terreny per crear aquests abruptes accidents geogràfics.

Penya-segats blancs a Rügen, pintura de Caspar David Friedrich RTVE.es

Aquesta formació cretàcica coneguda com a Wissower Klinken va crear-se fa uns 70 milions d’anys i és, sens dubte, la senya d’identitat del Parc Nacional Jasmund, que amb 30 kilòmetres quadrats és el més petit del país i va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 2011. Sabies que són els escarpats cretacis més grans d’Alemanya?

Fins i tot l’artista Caspar David Friedrich va quedar sorprès per aquest entorn en un viatge que va fer per la costa del mar Bàltic el 1818. El pintor va immortalitzar els penya-segats en uns dels seus famosos olis.

Recomanacions per a la visita Des del port de Sassnitz podràs agafar un vaixell que voreja la costa i veure els penya-segats des del mar. Des dels precipicis més coneguts, els Königsstuhl, podràs observar el Mar Bàltic en tota la seva bellesa i descobrir com el bosc frondós de faigs entapissa l'illa. Si vols tenir informació de l'origen geomorfològic d'aquest territori, no et pots perdre la visita al centre d'interpretació Königsstuhl on podràs interaccionar amb l'exposició!