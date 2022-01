Jaume Collboni ha reconegut certa sorpresa pel rebombori amb el Mobile World Congress 2022, després de l'anunci de l'absència de Sony, però ha assegurat a una entrevista al Cafè d'Idees de Gemma Nierga que estan "molt tranquils" de cara a la seva celebració. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona ha destacat que l'edició d'enguany "serà la de la represa" i que es multiplicaran per tres els assistents físics respecte de l'any passat.

Sony va anunciar que no participaria de forma presencial a l'edició 2022 del Mobile World Congress a conseqüència de la pandèmia. Una decisió que ha provocat preocupació pel possible degoteig de baixes de la resta de les empreses al certamen, com ja va passar a l'edició passada. Està previst que se celebri del 28 de febrer al 3 de març.

Expectativa positiva pel MWC Malgrat aquest clima d'incertesa, Collboni ha transmès tranquil·litat i ha explicat que "l'empresa organitzadora ha assegurat que tenim confirmats 1.500 expositors de 150 països". De fet, la seva expectativa és positiva i creu que aquesta edició "ajudarà a enviar un missatge de normalitat". "Barcelona és una ciutat segura per fer venir i fer esdeveniments", ha afirmat. “�� @jaumecollboni critica que la Generalitat anunciés un toc de queda "quan encara ningú ho havia fet".



��️ "Hauríem de tenir molt present el missatge que s'envia internacionalment".



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga



��https://t.co/buEIMgpIOv“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 17, 2022